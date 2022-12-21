Глава СБУ назвал священнослужителей УПЦ «кротами в рясах»

Врио председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в среду, 21 декабря, заявил, что против священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата заведено более 50 уголовных дел и назвал их «кротами в рясах», – сообщает украинский телеканал»1+1».

В интервью ведущей телеканала Наталье Мосейчук, опубликованном на ее YouTube-канале, Малюк сказал, что в отношении священников Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата возбуждено более 50 уголовных дел, суд вынес приговоры по пяти делам.

«Мы должны вычистить всю эту вражескую среду кротов в рясах… У нас сейчас более 50 уголовных дел по состоянию на сегодняшний день, 19 обвинений, пять приговоров в суде», – заявил глава СБУ.

Киев, Иван Бабурин

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