На Украину возвращается первая группа подготовленных в Европе бойцов ВСУ

Первая группа военных ВСУ, прошедшая подготовку на военном полигоне чешской армии в Оломоуцком крае, утром в четверг, 22 декабря, отправилась обратно на Украину. Об этом сообщила чешская армия в своем твиттере.

В сообщении отмечается, что украинцев обучили вести боевые действия самостоятельно и «эффективно защищать свою страну». В ВС Чехии добавили, что учебная миссия была общеевропейской, но также отвечала интересам национальной обороны Чехии, передает «Чешское радио».

Сколько именно военных возвращаются на Украину после обучения, не уточняется.

Ранее чешский парламент принял закон, разрешающий до конца 2023 года подготовить на территории страны до 4 тысяч украинских военнослужащих.

Напомним, в ЕС в середине ноября объявили о запуске тренировочной миссии для 15 тыс. украинских военных. Обучать украинцев планируется в течение двух лет.

Прага, Наталья Петрова

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