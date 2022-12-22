Киевская сеть кинотеатров перегружена заявлениями о возврате билетов из-за отключений электричества

Совладелец киевской сети кинотеатров «Планета кино» Дмитрий Деркач в четверг, 22 декабря, заявил, что приходится возвращать зрителям тысячи билетов на новый «Аватар», так как сеансы срываются из-за отключений света и воздушных тревог, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Деркач написал: «Сейчас в кинотеатрах «Аватар», куча проданных билетов, и это здорово. Но, к сожалению, некоторые сеансы не происходят из-за тревоги или отключения электричества. Мы всем зрителям заменяем билеты или возвращаем деньги. Наш отдел клиентской поддержки перегружен. У нас еще с выходных очередь из 2000 заявлений на возврат билетов и еще более 1000 необработанных обращений от клиентов. Мы все это разберем, всем вернем и ответим. Но прошу потерпеть».

Киев, Иван Бабурин

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