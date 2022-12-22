Зеленский заявил, что везет из Вашингтона хорошие новости для украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении в четверг, 22 декабря, заявил, что везет из США решения, «которых ждали силы обороны», – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава украинцев говорит следующее: «Возвращаемся из Вашингтона. Едем с хорошими результатами, с тем, что действительно поможет. Когда мы говорим «патриоты» в Украине и в Соединенных Штатах, мы все равно подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже».

«Я благодарю президента Байдена и за помощь, и за его международное лидерство, и за настроенность на победу. Спасибо Конгрессу Соединенных Штатов Америки! Обеим палатам, обеим партиям! Всем поддерживающим Украину», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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