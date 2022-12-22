Киевские власти не будут централизовано эвакуировать украинцев случае «блэкаута»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае блэкаута власти страны не планируют заниматься централизованной эвакуацией жителей крупных городов в сельскую местность, – сообщает в четверг, 22 декабря, агентство Интерфакс-Украина.

В интервью агентству глава украинского кабмина сказал: «Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и уже сделала соответствующие приготовления. В том числе те самые 500 тысяч генераторов, о которых я говорил (завезенные людьми в Украину с начала года 510,3 тысяч генераторов преимущественно малой мощности). Кто-то придет в «пункт несокрушимости». Кто-то уедет за границу».

Украинские СМИ, также сообщают, что ранее Денис Шмыгаль заявил, что, по расчетам энергетиков, на преодоление последствий нынешнего блэкаута Украине понадобится от семи до десяти дней.

Киев, Иван Бабурин

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