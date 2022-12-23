Зеленский объявил о создании агентства международной помощи для расширения влияния Украины во всем мире

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 декабря, во время конференции киевских послов заявил, что для расширения влияния в мире в стране будет создано агентство международной помощи, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Украине необходим такой инструмент, который позволит стране быть субъектом реагирования на кризисные ситуации в мире. Наше присутствие должно быть ощутимым всем, в нашей помощи должны быть заинтересованы все. Для этого готовится создание украинского агентства международной помощи, которое расширит географию нашего влияния и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами».

«Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах в каждом регионе мира, и роль дипломатического корпуса Украины при этих обстоятельствах будет определяющей. Нужно вывести на новый уровень состоятельности Украины во внешней политике», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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