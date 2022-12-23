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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 23 декабря 2022, 18:30 мск

Новости Конфликт на Украине

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В столице Украины официально отказались от новогодних мероприятий

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник в пятницу, 23 декабря, заявил, что в Киеве праздничных новогодних мероприятий не будет, – сообщают украинские СМИ.

Первый зам Кличко в эфире телемарафона, в частности, сказал: «Не будет никаких локаций. У нас установлены елки, но никакие мероприятия проводиться не будут. Мы разрешили проводить мероприятия в детских садах для деток, но исключительно с соблюдением всех условий безопасности, которые сегодня диктует время».

Как пишут украинские СМИ, в Киеве установили главную ель страны, объявив её «максимально энергоответственной, но все равно праздничной». Верхушку главного новогоднего дерева на Украине вместо Вифлеемской звезды украсил тризуб.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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