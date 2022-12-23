На Западной Украине в Рождественский вертеп поместили фигурки Байдена и Бандеры*

Во Львовской области в Государственном историко-культурном заповеднике «Нагуевичи» возле литературного музея в рождественском вертепе среди традиционных библейских персонажей разместили фигуры трех гуцулов, президента США Джо Байдена и лидера ОУН* Степана Бандеры*, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Львовской областной администрации.

Директор заповедника Богдан Лазорак заявил: «Почему здесь размещены Байден и Бандера*, которые будто бы и не имеют отношения к Рождеству? Для этого вернемся к истории возникновения шопок (вертепов) на Украине. Шопка – это рождественский вертеп, изображающий библейскую сцену рождения Иисуса Христа. Уникальность украинских шопок в том, что каждая местность вносит в них национальный, региональный элемент, который их и отличает».

Степан Бандера – украинский националист, пособник Гитлера во время Великой Отечественной войны.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Львов, Иван Бабурин

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