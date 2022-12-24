В зоне СВО российские войска сбили украинский истребитель и три вертолета

Вооруженные силы России продолжают проведение специальной операции. За прошедшие сутки российские истребители сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины и два вертолета, еще один Ми-8 был уничтожен средствами ПВО.

Истребитель Су-27 был ликвидирован в районе Камышевки Донецкой Народной Республики. Украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 были сбиты у населенных пунктов Селидово и Грузское в ДНР.

«Российским средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кирово Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», – сообщили в Минобороны. Кроме того, средствами ПВО перехвачено пятнадцать украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

На земле противник понес потери по нескольким направлениям. Так на Купянском направлении ударами артиллерии было уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа. На Красно-Лиманском ликвидировано более 40 украинских солдат, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении в ходе наступления уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников. «Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и артиллерии было уничтожено более 40 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»