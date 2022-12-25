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Воскресенье, 25 декабря 2022, 18:26 мск

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Российские военные ликвидировали две украинские разведгруппы в ЛНР

Российские Вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух групп разведчиков, действующих в Луганской Народной Республике.

По данным оборонного ведомства, на Красно-Лиманском направлении артиллерия нанесла поражение двум ротным тактическим группам ВСУ. «Кроме того, активными действиями российских подразделений уничтожены две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики», – говорится в сообщении Минобороны. В общей сложности на этом направлении украинские войска потеряли 60 человек, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

ВСУ несут потери и в других районах. В частности, на Купянском направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля. На Донецком – более 80-ти солдат ВСУ и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля. На Южно-Донецком потери противника составили более 50-ти человек, один танк и три боевые бронированные машины.

В воздухе средствами ПВО были сбиты пять украинских беспилотников, а также перехвачены шесть реактивных снарядов «HIMARS» и один снаряд «Ураган».

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две установки реактивной системы залпового огня «Град», две системы залпового огня «Ураган», польская самоходная артиллерийская установка «Краб» и три артиллерийские системы М777 производства США.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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