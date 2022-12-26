В Днепропетровске у губернатора идут обыски и сносят памятники Чкалову и Горькому

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в понедельник, 26 декабря, заявил, что у главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Дубинский написал: «Помимо обысков у Резниченко, сегодня с 7.00 (8.00 мск) проходят обыски НАБУ у куратора проекта «Большая Стройка» Юрия Голика».

«Обыски с утра начались непосредственно в помещении Днепропетровской ОВА – кабинете самого Резниченко, а также в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, отвечающего за закупки по строительству и реконструкции дорог и ряде других департаментов ОВА», – пишут украинские СМИ.

Кроме того, в понедельник, 26 декабря, в Днепропетровские украинские власти снесли памятники летчику-испытателю, Герою Советского Союза Валерию Чкалову и писателю Максиму Горькому. После снятия с постаментов памятники были вывезены на территорию одного из коммунальных предприятий города.

Как сообщают СМИ, в общей сложности принято решение о демонтаже восьми монументов, связанных с российской и советской историей. Десять дней назад демонтированы два из них: поэту Александру Пушкину и пионеру-герою Володе Дубинину.

Кроме того, киевский режим планирует снести в Днепропетровске памятники герою Советского Союза Александру Матросову и ученому Михаилу Ломоносову.

Днепропетровск, Иван Бабурин

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