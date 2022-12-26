Киев официально призвал исключить Россию из ООН

МИД Украины в понедельник, 26 декабря, выпустил официальное заявление, в котором призывает исключить Россию из ООН, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте украинского МИДа, говорится: «Украина призывает государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом… Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления, и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния Российской Федерации».

«С точки зрения международного права неурегулированным остается вопрос о статусе государства-члена ООН и постоянном члене Совета Безопасности ООН, которым пользуется Российская Федерация…Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991, а в публичной плоскости – с 31 декабря 1991 в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, согласно Уставу ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований», – заявили во внешнеполитическом ведомстве киевского режима.

Как отмечают эксперты, Россию невозможно исключить из ООН по Уставу организации, в которой у РФ есть право вето в главном органе Международной организации – Совете безопасности. Участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации.

«Для исключения России из состава Совета безопасности была бы нужна поправка в устав ООН, согласно которому для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение», – отмечают эксперты.

Киев, Иван Бабурин

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