2023-й для Украины станет годом катастрофического падения показателя рождаемости

Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи Элла Либанова на презентации на тему «Послевоенное возрождение Украины. Видение отделения экономики Национальной академии наук Украины» в понедельник, 26 декабря, заявила, что 2023-й станет годом катастрофического падения рождаемости на Украине, – сообщает издание Укринформ.

В ходе своего выступления Либанова сказала: «Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 миллионов. К сожалению, этого может и не быть. Мы катастрофически теряем людей из-за чрезмерной смертности и миграционных процессов. Это не только погибшие, но и умирающие из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи. 2023-й будет годом катастрофического падения показателя рождаемости».

«Для того, чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь, усреднено, родила 2,13 – 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. В 2022 году – еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8», – отметила директор украинского Института демографии.

Киев, Иван Бабурин

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