Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем обращении в понедельник, 26 декабря, упрекнул премьер-министра Индии Нарендра Моди в том, что Дели могли бы быть более активными в усилиях по завершению Россией специальной военной операции, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава киевского режима говорит: «Сегодня говорил с премьер-министром Индии. В следующем году именно Индия будет председательствовать в «Большой двадцатке». Пожелал господину Моде плодотворного председательства, причем плодотворного не для кого-то в отдельности, а для всех в мире, кто ценит мир».

«Рассчитываю на усиление украино-индийского сотрудничества для глобальной стабильности в мире. Индия может быть более активной в усилиях по завершению агрессии, поэтому надеюсь, что в следующем году сможем вместе сделать больше для глобальной стабильности», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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