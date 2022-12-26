Украинский министр культуры «разочарован», что киевская музакадемия отказалась убрать из названия имя Чайковского

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в понедельник, 26 декабря, заявил, что «разочарован» решением коллектива киевской Национальной музыкальной академии не убирать из названия имя российского композитора Петра Чайковского, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей главный украинский чиновник от культуры написал: «Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого сегодня состоялось в Киеве, считает, что нужно еще разбираться, стоит ли убрать имя Чайковского из названия известного музыкального высшего учебного заведения Украины».

«Убрать имя Чайковского музакадемии рекомендовали и профильный комитет Верховной Рады, и другие имеющие отношение к делу учреждения. Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение, это вопрос маркеров, которыми мы обозначаем свое образовательное и культурное пространство», – указал Ткаченко.

Киев, Иван Бабурин

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