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NewDayNews.ru

Вторник, 27 декабря 2022, 21:13 мск

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Киев обвинил премьер-министра Венгрии в «политической близорукости»

фото из архива официального сайта правительства Венгрии

МИД Украины во вторник, 27 декабря, заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан демонстрирует патологическое пренебрежение к Украине, а также собственную политическую близорукость, – сообщают украинские СМИ.

В комментарии, распространенном пресс-службой МИД Украины, говорится: «Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров».

Следует напомнить, что премьер-министр Венгрии Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet ранее заявил, что «украинцы могут воевать, только пока США будут поддерживать их оружием и деньгами».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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