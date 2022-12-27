Зеленский попросил у итальянского премьера системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони во вторник, 27 декабря, попросил рассмотреть возможность предоставления систем противовоздушной обороны, – сообщают украинские СМИ.

В своем официальном Telegram-канале Зеленский написал: «Поблагодарил Джорджи Мелони за солидарность и всестороннюю поддержку Украины. Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных 10 млн. евро помощи. Джорджа Мелони сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»