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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 27 декабря 2022, 23:02 мск

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В Одессе в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко во вторник, 27 декабря, сообщил, что в новогоднюю ночь в регионе комендантский час останется без изменений и продлится с 23:00 до 05:00, – передают украинские СМИ.

В своем видеообращении глава Одесской ОВА говорит: «Призываю жителей Одесской области в этом году провести новогодние праздники дома в семейном кругу. В такое тяжелое для страны время мы не имеем морального права организовывать масштабные празднования. Комендантский час в этот день остается без изменений и продлится как обычно, с 23:00 до 5:00 утра».

Одесса, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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