На Украине поражено 35 тысяч объектов, из них более 700 – критической инфраструктуры

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин во вторник, 27 декабря, заявил, что в результате российских атак на Украине разрушено 35 тыс. объектов, из них 702 – критической инфраструктуры, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Енин сказал: «В целом по Украине по состоянию на сейчас имеем информацию о более чем 35 тыс. разрушенных объектов в результате российских атак. Поражено 702 объекта критической инфраструктуры, речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и т.д.»

Киев, Иван Бабурин

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