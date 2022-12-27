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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 28 декабря 2022, 00:42 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

На Украине поражено 35 тысяч объектов, из них более 700 – критической инфраструктуры

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин во вторник, 27 декабря, заявил, что в результате российских атак на Украине разрушено 35 тыс. объектов, из них 702 – критической инфраструктуры, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Енин сказал: «В целом по Украине по состоянию на сейчас имеем информацию о более чем 35 тыс. разрушенных объектов в результате российских атак. Поражено 702 объекта критической инфраструктуры, речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и т.д.»

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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