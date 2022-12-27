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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 28 декабря 2022, 02:14 мск

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Зеленский собрался в Давос

Фото: novyny.org

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем традиционном видеообращении во вторник, 27 декабря, заявил, что собирается на Экономический форум в Швейцарские Альпы в Давос, – сообщают украинские СМИ.

Обращаясь к нации в своем видеоролике, глава киевского режима говорит: «Мы уже готовимся к участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Позиция и перспективы Украины будут там представлены».

«В скором времени я представлю свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины. Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором о следующем годе», – анонсировал также Зеленский свое послание Верховной Раде.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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