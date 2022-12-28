Зеленский объявил Украину лидером свободного мира

Президент Украины Владимир Зеленский выступая на пленарном заседании парламента с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины в среду, 28 декабря, заявил, что Украина стала одним из лидеров свободного мира, – сообщают украинские СМИ.

Украинские журналисты выделили несколько главных тезисов из 52-минутного программного выступления лидера киевского режима. В частности, Зеленский заявил, что «Украина стала одним из лидеров свободного мира, а также – «мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России».

Кроме того, киевский вождь заявил, что «восстановление Украины будет крупнейшим экономическим проектом Европы – вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Приоритет для компаний, которые были в Украине во время войны».

Зеленский также высказал свое отношение к Украинской Православной Церкви, заявив, что «не существует в мире такого золота для крестов, которые могли бы перекрыть моральную ржавчину от связей с государством-террористом».

Киев, Иван Бабурин

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