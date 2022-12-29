Воздушная тревога накрыла все регионы Украины. В Киеве и Одессе слышны взрывы

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. В ряде регионов превентивно отключили электроэнергию.

В Одессе отменили почасовые отключения электричества и ввели экстренные. В Кривом Роге также отключили подачу электроэнергии. Власти Черкасской области предупредили жителей об аварийных отключениях энергии, сообщает Страна.ua в своем телеграм-канале.

В Киевской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях работает система ПВО. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с яркими вспышками в небе. По их словам, в Киеве и Одессе слышны взрывы. Украинские военные подтвердили порталу, что средства ПВО отражают удары по Киеву.

Киев, Наталья Рязанова

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