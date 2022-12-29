Одесса и прилегающие районы осталась без света

Глава Одесской областной администрации Максим Марченко в четверг, 29 декабря, заявил, что в Одессе и в большинстве населенных пунктах Одесского района и отсутствует электроснабжение из-за повреждения энергосистемы вследствие ракетной атаки российских вооруженных сил, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Марченко написал: «Вследствие попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, из-за чего в большинстве общин Одесского района и Одессе отсутствует свет».

Напомним, накануне в Одессе были снесены памятники основательнице города императрице Екатерине Великой и генералиссимусу Александру Суворову.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на видео в Telegram-каналах одесситов, сегодня на месте демонтированного памятника Екатерине II в Одессе появились гвоздики с траурными лентами.

Одесса, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»