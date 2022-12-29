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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 29 декабря 2022, 23:26 мск

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Соратник Зеленского заявил о возможности вторжения в Россию

Данилов, фото: СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская армия может войти на территорию России, если это будет необходимо, – сообщает в четверг, 29 декабря, издание Kyiv Post.

В интервью под названием «Наша армия может оказаться в РФ для защиты Украины» Данилов, в частности, сказал: «Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, – это чушь»

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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