Соратник Зеленского заявил о возможности вторжения в Россию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская армия может войти на территорию России, если это будет необходимо, – сообщает в четверг, 29 декабря, издание Kyiv Post.

В интервью под названием «Наша армия может оказаться в РФ для защиты Украины» Данилов, в частности, сказал: «Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, – это чушь»

Киев, Иван Бабурин

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