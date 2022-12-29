Зеленского назвали «самым лучшим президентом страны за последние 30 лет»

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг, 29 декабря, заявил, что Зеленский – лучший президент за 30 лет и должен идти на второй срок, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на ютуб-канал местной журналистки Натальи Мосейчук.

Отвечая на вопрос Мосейчук, намерен ли Зеленский пойти на второй срок, Ермак заявил, что он хотел бы, чтобы это произошло.

«Мы не обсуждаем эту тему. Но, если вы спросите о моем личном мнении, я считаю – да. Страна получила самого лучшего президента за 30 лет. И есть еще много чего, что он может для этой страны сделать. Мое личное мнение, что он должен пойти на второй срок», – сказал глава Офиса Зеленского

Киев, Иван Бабурин

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