США обдумывают передачу Украине БМП Bradley

Правительство США рассматривает возможность отправки на Украину боевых машин пехоты Bradley в рамках дополнительного пакета военной помощи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По словам собеседников агентства, окончательное решение еще не принято. Кроме того, неясно, когда боевые машины будут введены в строй в случае передачи Киеву.

Представитель Белого дома на условиях анонимности заявил, что США постоянно обсуждают с Украиной вопрос о предоставлении необходимых вооружений, но американской администрации на сегодняшний день не о чем объявлять или анонсировать.

Бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан заявил, что «Bradley обеспечит значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк». «В отличие от ранее переданных Украине бронетранспортеров M113, Bradley вооружен мощной 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW», – пояснил эксперт. Он также отметил, что США располагают большим количеством этих боевых машин, однако некоторые из них устарели и требуют модернизации.

Генерал в отставке Дэвид Перкинс считает, что Bradley «более чем достойный соперник» для российских БМП и танков Т-72.

Между тем Канчиан отметил, что в случае положительного решения пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет использовать эти БМП, потому что экипажи и обслуживающий персонал нужно будет обучить работе с ними.

Москва, Наталья Петрова

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