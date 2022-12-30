Киев разорвал соглашение с Москвой о совместном использовании трансграничных водных объектов

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук в пятницу, 30 декабря, заявил, что кабинет министров принял решение разорвать соглашение с правительством России о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов,– сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Мельничук написал: «Прекращено действие соглашения между Украиной и РФ о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, которое было заключено 19 октября 1992 года в Киеве… Из-за повреждения транспортной инфраструктуры Украина не может гарантировать безопасность перевозки грузов, в том числе транзитных. Кабмин также одобрил законопроект о выходе из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов, заключенного 17 января 1997 года в Москве».

Киев, Иван Бабурин

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