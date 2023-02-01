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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 1 февраля 2023, 19:13 мск

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Подоляк обвинил Илона Маска в намеренном снижении популярности Украины в Twitter

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник, 1 февраля, обвинил владельца соцести Twitter Илона Маска в том, что тот специально снижает популярность официальных страниц киевского режима, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроболге в Twitter Подоляк написал: «Илон, может, хватит пессимизировать официальные аккаунты украинцев и насильно сокращать охват? Слишком все очевидно… Не надо помогать бесталанной ru-пропаганде. Им это не поможет, а репутация Twitter умирает. Может, нужен регулятор, который объяснит владельцу правила конкуренции».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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