Киевский режим планирует мобилизовывать «ограниченно годных» по здоровью

Начальник управления персонала сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в срежу, 1 февраля, заявил о призыве в украинскую армию ограниченно годных мужчин, – передают украинские СМИ.

Сообщается, что Горбач, в частности, сказал: «Ограниченно годных к воинской службе по состоянию здоровья украинцев могут мобилизовать. Те, у кого в военном билете стоит отметка о том, что они не годны к прохождению военной службы, также могут быть призваны в армию. Однако их направят на службу в тыловые части и подразделения обеспечения».

Киев, Иван Бабурин

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