Высокопоставленный чиновник из департамента миграционной полиции Украины задержан за сутенерство

Офис генерального прокурора (ОГП) Украины в среду, 1 февраля, заявил о задержании зам.руководителя Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины по подозрению в организации преступной группировки, которая занималась сутенерством и «крышевала» бордели Киева, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении пресс-службы ОГП Украины говорится: «Установлено, что в преступную группу входили 15 человек, которые обеспечивали деятельность мест разврата в столице, а также занималась сутенерством на территории Украины и за ее пределами. … По данным следствия, ... чиновник Нацполиции привлек двух граждан Украины, которые создали разветвленную сеть салонов предоставления интимных услуг на территории Киева. Они снимали квартиры в центральных районах столицы, которые обустраивали для оказания интимных услуг. На «работу» привлекались молодые девушки в возрасте от 18 до 30 лет».

В Офисе украинского генпрокурора также сообщили, что «стоимость услуг составляла от 500 до 10 тысяч долларов за ночь. Ежемесячно прибыль организаторов нелегального бизнеса составляла более 50 млн. гривен».

«К перевозке девушек к клиентам в период действия комендантского часа приобщались водители, которые являлись работниками полиции, органов государственной власти и государственных предприятий и имели специальные разрешения на перемещение по городу в ночное время. Злоумышленники также развивали направление предоставления элитные эскорт-услуги, в том числе, для клиентов за рубежом. Для этого заместитель руководителя Департамента, имитируя выполнение возложенных на его подразделение задач, инициировал проведение обысков у лиц, которые могли быть причастными к сутенерству, и во время проведения следственных действий вербовал их», – сообщили украинские правоохранители.

Киев, Иван Бабурин

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