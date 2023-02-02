Глава ЕК пригласила Киев к участию в совместных закупках газа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 2 февраля, предложила Украине принять участие в системе совместных закупок газа, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления фон дер Ляйен сказала: «Мы приглашаем Украину на нашу энергетическую площадку для совместной закупки газа. Мы хотим наилучшим образом использовать общее рыночное влияние».

Следует отметить, что министр энергетики Украины Герман Галущенко на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии заявил о заинтересованности Киева не только в совместных закупках газа, но и в предоставлении Евросоюзу украинских подземных хранилищ (ПХГ) для создания стратегических запасов странами ЕС.

«Мы заинтересованы в активном участии в совместных закупках газа и создании резервного объема в наших хранилищах», – заявил украинский министр энергетики.

Киев, Иван Бабурин

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