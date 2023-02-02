Украинцы требуют отставки министра обороны

Петиция за отставку министра обороны Алексея Резникова появилась в четверг, 2 февраля, на сайте президента Украины на фоне скандала с государственными закупками в оборонном ведомстве, – сообщают украинские СМИ.

В обращении, опубликованном на сайте украинского президента, говорится: «Немедленно освободить от должности министра обороны Резникова, как должностного лица, далекого от понимания, что такое армия и его обороноспособность, неспособность навести порядок в Министерстве обороны и попытки прикрыть невиданные хищения средств из бюджета министерства разоблаченного журналистами».

Следует отметить, что в настоящее время на Украине продолжает раскручиваться крупный коррупционный скандал, связанный с закупками минобороны киевского режима продовольствия для ВСУ по ценам выше рыночных в 2-3 раза.

Украинское издание Страна.ua ранее сообщало, что в минобороны назвали информацию журналистов о коррупции при закупках продуктов для ВСУ «умышленными манипуляциями».

Киев, Иван Бабурин

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