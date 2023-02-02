Киев обещает Западу не обстреливать территорию России, кроме новых территорий

Министр обороны Украины Алексей Резников на совместном заседании правительства и Еврокомиссии в Киеве в четверг, 2 февраля, заявил, что Украина готова гарантировать, что не применит дальнобойные ракеты для ударов по территории России, за исключением новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Резников, в частности, сказал: «Украина добивается получения дальнобойных ракет с радиусом действия до 300 км. Мы готовы предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами».

Следует отметить, что ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщило, что США готовятся выделить Киеву пакет военной помощи на $2,2 млрд, в который, как ожидается, войдут ракеты большей дальности, чем те, что поставлялись Киеву ранее.

«Речь идет о запускаемых с земли бомбах малого диаметра GLSDB с дальностью около 150 км. При этом США отклонили запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.», – сказано в публикации агентства.

Киев, Иван Бабурин

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