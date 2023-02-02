Зеленский «верит», что переговоры о вступлении Украины в ЕС состоятся в текущем году

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 2 февраля, заявил, что верит, что переговоры о вступлении в ЕС могут начаться уже в этом году, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике вождь киевского режима, в частности, говорит: «Я верю, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к переговорам о членстве в ЕС. В рамках переговоров с Еврокомиссией мы достигли взаимопонимания, что только вместе – сильная Украина и сильный Евросоюз способны защищать жизнь».

Киев, Иван Бабурин

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