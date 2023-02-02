российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 февраля 2023, 01:35 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украина и Еврокомиссия официально договорились об усилении антироссийской пропаганды

Министр культуры и информационной политики киевского режима Александр Ткаченко в по итогам встречи представителей Еврокомиссии и украинского правительства в четверг, 2 февраля, заявил, что Украина обсудила с представителями Европейской комиссии расширение возможностей «проактивных действий против русской пропаганды», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Ткаченко написал: «Приятно было пообщаться с нашими коллегами вицепрезидентом ЕК по продвижению европейского образа жизни Маргаритисом Схинасом и вицепрезидентом ЕК по вопросам ценностей и прозрачности Верой Юровой, с которыми обсудили расширение возможностей помощи украинской культуре и наследию, и усиление информационной безопасности – переход от защиты до проактивных действий против русской пропаганды».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,