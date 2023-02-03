Зеленский признал упадок духа на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита «Украина-ЕС» в Киеве в пятницу, 3 февраля, признался в том, что в начале конфликта с Россией в стране «дух был сильнее», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления предводитель киевского режима сказал: «Я считаю, что в самом начале войны дух был сильнее. Мы все были на войне. В местах, где не было оккупации. У нас было полное ощущение, что мы все на войне. Сейчас я вижу в некоторых городах, что они – на отдыхе. И я считаю, что это – слабость».

«В то время, как оружие предоставляют иностранные партнеры, мотивацию дает дух внутри государства. Хочу обратиться к журналистам нашего государства: вам нужно объединиться, как можно скорее, укрепить этот дух и напомнить тем, кто отдыхает, что мы все – на войне», – заявил Зеленский присутствующим журналистам и обратился к рядовым украинцам: «Не нужно обращать внимания на какие-то мелочи, а заниматься главным, а главный вопрос нашего государства – война».

Киев, Иван Бабурин

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