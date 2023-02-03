Скандально известный украинский дипломат потребовал от Германии поделиться военно-морским флотом

Заместитель главы МИД Украины, бывший посол в Германии Андрей Мельник в пятницу, 3 февраля, потребовал от Берлина поделиться военно-морским флотом, – сообщает немецкий телеканал Welt.

В интервью телеканалу Мельник сказал: «На Украине должна быть создана не только авиация, но и военно-морской флот тоже. У Германии есть очень много возможностей для оснащения украинского флота. Это займет месяцы, а может быть и годы, но мы должны начать».

Напомним, что в минувшее воскресенье Мельник требовал от Германии подводную лодку, отметив, что на балансе у немецкой армии числятся шесть субмарин класса HDW – 212A.

В своем микроблоге в Twitter украинский дипломат тогда написал: «Почему бы не отправить одну на Украину? Это может вытеснить российский флот из Черного моря».

Киев, Иван Бабурин

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