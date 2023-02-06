Украинские депутаты потребовали от Тбилиси «немедленно» отправить Саакашвили на лечение за границу

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в понедельник, 6 февраля, сообщил, что Верховная Рада (парламент) приняла обращение с призывом немедленно перевести на лечение за границу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в местах лишения свободы, – сообщают украинские СМИ.

В Обращении Верховной Рады Украины в адрес руководства Грузии, Европейскому парламенту, Совету Европейского Союза, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС говорится: «Критическое состояние здоровья третьего Президента Грузии, гражданина Украины Михаила Николозовича Саакашвили, подтверждено судебно-экспертной комиссией Центра «Эмпатия» с участием грузинских и международных экспертов в соответствии с принципами Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульского протокола) требует решительной реакции со стороны Верховной Рады Украины... Грузинская сторона должна обеспечить гражданину Украины Михаилу Саакашвили надлежащую медицинскую помощь, а также создать условия для его перевода в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения».

Сообщается, что «за» постановление проголосовали 311 украинских депутатов

Киев, Иван Бабурин

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