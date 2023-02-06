Украина национализировала предприятия «подсанкционных российских олигархов»

Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 6 февраля, заявила, что Украина национализировала заводы и агрохолдинг «подсанкционных российских олигархов» на 2 млрд грн.(54 164 000 долларов по курсу), – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание со ссылкой на Telegram-канал СБУ пишет, что «речь идет о предприятиях, которые принадлежали российским олигархам Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову – Демуринский горно-обогатительный комбинат, оптовый производитель труб «ВСМПО Титан», компания по торговле металлами «Тай-Минералс» и агрохолдинг «Инвест Агро».

«Чемезов и Шелков управляли предприятиями через российского монополиста по производству титана «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которая входит в структуру ВПК РФ. Владельцы пытались передать формальное управление компаниями подконтрольным коммерческим структурам, но это от национализации не спасло», – сообщили в СБУ.

Киев, Иван Бабурин

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