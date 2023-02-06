Кулеба заявил, что для поставок истребителей на Украину главное «снять табу и открыть позицию»

Глава дипломатии киевского режима Дмитрий Кулеба вечером в понедельник, 6 февраля, заявил, что в вопросе поставки истребителей на Украину главное «снять табу, открыть позицию и получить первую эскадрилью», – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Кулеба сказал: «Предоставлению Украине боевых самолетов мешают только психологические барьеры стран-партнеров. Такие же препятствия в свое время мешали получению РСЗО «Himars», ЗРК «Patriot» и западных танков, однако разблокировать поставки этих типов вооружения со временем удалось. Украина уже собрала некий танковый зоопарк. Есть решение о предоставлении Leopard, Challenger, Abrams и мы работаем над получением французских танков Leclerc. Здесь главное открыть позицию. Опасения партнеров по предоставлению Украине предыдущих типов вооружения не оправдались. По его мнению, так же не оправдаются страхи и опасения относительно предоставления Украине иностранных боевых самолетов, поэтому решение следует принимать как можно скорее».

«Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Grippen, французский Mirage или Rafale, или Eurofighter. Важно открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов», – подчеркнул глава МИД Украины и добавил: «Важно разблокировать предоставление иностранных боевых самолетов как таковых. Я не сомневаюсь, что мы откроем опцию поставки боевых самолетов. И здесь министерство иностранных дел, министерство обороны, Офис президента, лично президент Владимир Зеленский – вся команда работает над тем, чтобы открыть эту последнюю закрытую дверь».

Киев, Иван Бабурин

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