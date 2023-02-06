На Украине отчитались об уничтожении 11 миллионов книг на русском язык

Зампред комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгения Кравчук в понедельник, 6 февраля, заявила, что на Украине за время «дерусификации» библиотек списали и уничтожили уже 11 миллионов книг на русском языке, – сообщают украинские СМИ.
Кравчук также сказала: «На Украине продолжается дерусификация библиотек. По состоянию на ноябрь прошлого года в публичных библиотеках около 19 миллионов экземпляров книг было списано, из них примерно 11 миллионов на русском языке. Списаны некоторые украиноязычные книги советских времен, а также произведения авторов, которые выступили с поддержкой российской спецоперации».
«В библиотеках Украины печальное соотношение русскоязычных и украиноязычных книг. Сегодня в библиотечном фонде Украины порядка 44% книг на русском языке. Нужно закупать больше украинской литературы», – подчеркнула украинский депутат.
Киев, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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