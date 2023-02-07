Украинские власти снесут памятник освободителю Киева от нацистов

Советник главы администрации Киева Дмитрий Белоцерковец во вторник, 7 февраля, заявил, что министерство культуры Украины согласовало снос памятников освободителю украинской столицы от нацистов, Герою Советского Союза, генералу армии, Николаю Ватутину и советскому летчику Валерию Чкалову, – сообщают украинские СМИ.

Белоцерковец также сообщил, что пока нерешенным остается вопрос демонтажа памятников великому русскому поэту Александру Пушкину и красному командиру Николаю Щорсу.

«У Пушкина есть статус памятника национального значения, но минкульт обещает решить его судьбу на ближайшем заседании комиссии. Со Щорсом дело сложнее. Минкульт требует от властей Киева согласовать с ним официальный проект демонтажа памятника», – сообщил советник мэра Киева Владимира Кличко.

Киев, Иван Бабурин

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