Министр обороны Германии подарил украинскому коллеге игрушечный танк

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время необъявленного визита в Киев во вторник, 7 февраля, подарил своему украинскому коллеге Алексею Резникову игрушечный танк Leopard 2, – сообщают СМИ.

Резников в своем микроблоге в Twitter написал: «В Киев прибыл первый Leopard 2. Их будет больше. Спасибо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и всему немецкому народу».

Свою запись глава минобороны Украины сопроводил фото, на котором Писториус дарит ему ему модель немецкого танка.

Между тем, издание Spiegel во вторник, 7 февраля, пишет, что правительство ФРГ выдало разрешение на поставку Украине 178 танков Leopard 1, поставки которых, по разным оценкам, состоятся летом и в следующем году.

Со ссылкой на источники в Бундесвере немецкое издание сообщает: «Федеральное правительство делает еще один большой шаг в сфере помощи Украине оружием. Федеральный совет национальной безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1. Часть танков должна будет поступить на Украину этим летом, но большая часть – в 2024 году. Официально решение обнародуют вечером во вторник».

Киев, Иван Бабурин

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