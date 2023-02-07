Киевский режим запускает проект по усилению украинизации собственного населения

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во вторник, 7 февраля, заявил, что его ведомство совместно с «1+1 media» и «WAW: альтернативное медиа» запускают проект, направленный на популяризацию украинского языка и культуры «Плюсуй украинский», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава украинского минкульта написал: «Язык – это наша граница и наша безопасность. Не случайно первые шаги оккупантов на захваченных территориях – это тотальная русификация населения, замена вывесок с названиями городов и улиц на российские аналоги, популяризация пропагандистского телевидения. Поэтому наша задача – победить врага и на передовой, и на культурном фронте».

«Проект «Плюсуй украинский» направлен на популяризацию украинского языка и культуры, искоренение российского контента из медиаполя и формирование привычки общаться как дома, так и в других сферах жизни на украинском. Проект будет реализовываться в течение 2023 года. В рамках проекта будем создавать образовательный контент, касающийся необходимости изучения украинского языка для разных аудиторий, а также масштабировать украиноязычную среду в контексте социальных сетей. Кроме того, проект будет популяризировать украинских контентмейкеров и деятелей, которые формируют новую украинскую культуру», – заявил Ткаченко.

Киев, Иван Бабурин

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