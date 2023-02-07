Украинская комиссия по журналистской этике разъяснила, как стоит называть Путина, Россию, россиян, и Белоруссию

Комиссия по журналистской этике на Украине выпустила видеоролик, в котором дала свои рекомендации по поводу стандартов для СМИ использование мата и таких слов, как Путин, Россия, Белоруссия и россияне, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике украинской комиссии по журналистской этике говорится: «Наша команда подготовила серию объясняющих видео о журналистских стандартах. Во втором выпуске разбираем, как медийщикам сохранять баланс между эмоциями и этическими стандартами».

«Стоит ли журналистам называть россиян «орками»? – Комиссия этого делать не рекомендует.

Как писать слова «Россия», «Путин» и «Беларусь»? – Этот вопрос комиссия оставляет на усмотрение редакций изданий.

Можно ли использовать нецензурную лексику в материалах по отношению к противнику? – Комиссия рекомендует избегать ненормативной лексики, фраз о «русском военном корабле», а вместо этого давать фактам говорить самим за тебя. Аудитория сама составит мнение об агрессоре», – говорит представитель Комиссии в видеоролике.

При этом, как отмечает издание Страна.ua, словарь современного украинского языка и сленга «Мислово» назвал фразу «русский военный корабль, иди на …» главным «словом» 2022 года.

Киев, Иван Бабурин

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