Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о том, что Владимир Путин пообещал не убивать его, назвал это смешным, – сообщает в среду, 8 февраля французское издание Le Figaro.

Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента, вождь украинского режима сказал: «О, вы знаете, недавно даже говорили, что я заключил сделку с Путиным, чтобы меня не убивали! Люди говорят обо мне. Это смешно!»

При этом Зеленский сказал французскому изданию, что если бы его убили, это стало потрясением для Украины.

«Если бы меня убили, это было бы огромным потрясением. Особенно если бы это произошло в самом начале, когда многие люди не понимали, почему идет война. В то время это было похоже на стихийное бедствие, на землетрясение и тому подобное. И я был как магнит для людей. Магнит, который стабилизировал их», – самоуверенно заявил глава украинцев и добавил: «Американцы и англичане заверили меня, что первый удар будет нанесен по мне лично и что я должен сохранить свою жизнь любой ценой».

Киев, Иван Бабурин

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