МИД Украины призвал депутатов объединить усилия в вопросе исключения РФ из ООН и Совбеза

Спикер украинского МИДа Олег Николенко в четверг, 9 февраля, заявил, что ведомство приглашает всех заинтересованных народных депутатов Украины к объединению усилий в вопросе исключения РФ из Совета безопасности ООН и ООН в целом, – сообщает Интерфакс-Украина.

На своей странице в одной из соцсетей Николенко написал: «Увидели в СМИ информацию об обращении депутатов Верховной Рады Украины проинформировать о ходе исключения России из ООН. Обращения мы не получали, но Министерство иностранных дел Украины положительно отмечает высокий интерес народных депутатов к теме исключения Российской Федерации из состава Совета Безопасности ООН и ООН в целом. … МИД будет благодарен за привлечение народных депутатов к проведению работы на всех возможных уровнях и площадках».

Объясняя позицию своего ведомства, официальный представитель украинской дипломатии также отметил: «МИД Украины разработало подробную аргументированную позицию о нелегитимности пребывания России в Совбезе ООН и ООН в целом и необходимости ее исключения. Эта позиция заключается в следующем: в декабре 1991 года российская делегация без уставных оснований узурпировала в Совете Безопасности ООН кресло СССР – государства, которое на тот момент прекратило свое существование. Обретение Российской Федерацией статуса постоянного члена Совбеза ООН было незаконным».

«Украинские дипломаты уже провели работу более чем в двух десятках стран с целью привлечения их к участию в глобальной адвокации исключения РФ из СБ ООН. Вопрос исключения РФ из состава Совета Безопасности ООН является одним из приоритетов внешней политики», – подчеркнул спикер украинского МИДа.

Киев, Иван Бабурин

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