Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирался реализовывать «Минские соглашения», о чем заявлял и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эманюэлю Макрону еще 2019 году, – сообщает немецкое издание Spiegel.

В интервью изданию вождь киевского режима, в том числе, сказал: «Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать. То же самое я сказал Путину на первой и последней встрече с ним в 2019 году. Они удивились и ответили: «Если бы мы знали заранее, что вы измените смысл нашей встречи, то проблемы были бы еще до саммита»

В том же интервью, глава украинцев заявил немецким журналистам, что он «заставляет» канцлера Германии Олафа Шольца помогать Украине.

«Сейчас мы снова в сложной фазе с этими дебатами о немецких танках, это эмоционально и сложно. Мне приходится заставлять Шольца помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев. Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у тебя самого больше нет, у нас же тоже есть разведывательная спецслужба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс производства систем ПВО IRIS-T», – сказал Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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