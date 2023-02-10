В Запорожье и Харькове после взрывов начались перебои со светом

Власти Харьковской области и города Запорожья сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры после взрывов утром в пятницу, 10 февраля. В ряде районов Харькова и в Запорожье начались перебои с электроснабжением.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударах по объектам инфраструктуры. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил в своем Telegram, что в области зафиксировано около 10 взрывов, нанесены удары по критической инфраструктуре. По его словам, в некоторых районах наблюдаются перебои с электроэнергией. На местах взрывов работают экстренные службы.

О повреждении объектов энергетической инфраструктуры в городе Запорожье после взрывов в пятницу сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в своем Telegram. Он отметил, что в течение часа в городе зафиксировано 17 прилетов. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье и перебоях с электроэнергией.

В Хмельницкой области зафиксирован удар беспилотника по объекту энергетики в Шепетовском районе, сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак сообщил о попадании в энергообъект в Криворожском районе. По его словам, на объекте зафиксированы «серьезные разрушения».

Ранее на востоке Украины, а также в центральной и южной частях страны была объявлена воздушная тревога. Позже появились сообщения о налете «Гераней» в ряде областей Украины. По информации СМИ, взрывы были слышны в Харькове, Днепре, Запорожье, Виннице, Херсоне.

Москва, Наталья Петрова

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