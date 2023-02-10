Киев заявил о начале продаж конфискованных российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 10 января, заявил, что одобрен порядок продажи конфискованных российских активов и имущества, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава украинского кабмина сказал: «У нас уже есть 17 млрд грн. (33,49 млрд.руб. по курсу), конфискованных у российских банков. И сегодня принимаем еще одно решение в направлении восстановления. Это постановление о том, как будет происходить продажа конфискованных российских активов и имущества.

«Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине. Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытую и абсолютно прозрачную продажу этого имущества. Это означает открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести конфискованные объекты. Все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, нашей энергосистемы, жилья людей, разминирование и многие другие вещи», – заявил Шмыгаль.

Киев, Иван Бабурин

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